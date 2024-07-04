Актер Марат Башаров признался, что режиссеры домогались его невесты Аси Борисовой. По словам знаменитости, это произошло во время ее работы в Театре Луны.

Подробностями он поделился в Rutube-шоу «Злые языки».

Башаров заявил, что факт домогательств Борисова подтвердила в личной беседе с ним.

«Были поползновения от режиссеров, … после чего покинула театр», - рассказал Башаров и добавил, что Ася не реагировала на харассмент в культурном учреждении.

Также Марат назвал Асю «молодой, умной и веселой».

Они познакомились на работе. Борисова на 13 лет младше актера.

В декабре 2023 года Башаров сделал Асе предложение и подарил кольцо. Они планировали свадьбу летом, но без «большого торжества», так как ранее оба состояли в браках.

В марте сообщалось, что Башаров остановил спектакль из-за зрителя, которому стало плохо. Актер бросился ему на помощь в бельэтаж.