Марат Башаров признался, что режиссеры домогались его невесты Аси Борисовой
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Актер Марат Башаров признался, что режиссеры домогались его невесты Аси Борисовой. По словам знаменитости, это произошло во время ее работы в Театре Луны.
Подробностями он поделился в Rutube-шоу «Злые языки».
Башаров заявил, что факт домогательств Борисова подтвердила в личной беседе с ним.
«Были поползновения от режиссеров, … после чего покинула театр», - рассказал Башаров и добавил, что Ася не реагировала на харассмент в культурном учреждении.
Также Марат назвал Асю «молодой, умной и веселой».
Они познакомились на работе. Борисова на 13 лет младше актера.
В декабре 2023 года Башаров сделал Асе предложение и подарил кольцо. Они планировали свадьбу летом, но без «большого торжества», так как ранее оба состояли в браках.
В марте сообщалось, что Башаров остановил спектакль из-за зрителя, которому стало плохо. Актер бросился ему на помощь в бельэтаж.