Марат Башаров остановил спектакль в Ростове-на-Дону и бросился помогать зрителю, которому стало плохо

Актер Марат Башаров остановил спектакль в Ростов-на-Дону, чтобы помочь зрителю, которому стало плохо. Артист попросил включить свет и побежал по лестнице в бельэтаж, где сидел мужчина.

Подробности приводит Kp.ru.

По информации издания, инцидент произошел 13 марта. Башаров был задействован в спектакле «Жениться вам надо, барин», который прошел в театре имени М. Горького. За 15 минут до конца первого акта в зале поднялся гул, актер попросил дать свет в зал. Как рассказала зрительница, Башаров попросил вызвать врача и побежал наверх к зрителю. За ним поднялась женщина, она преставилась врачом.

После этого Башаров объявил антракт и пообещал продолжить спектакль с места, на котором остановил.

Зрителю оказали помощь. Его забрали домой родственники.

По словам одного из организаторов гастролей труппы Валерии Авиловой, произошедшее всех поразило, а после этого случая отношение к актеру «изменилось раз и навсегда». По ее словам, «ростовский зал влюбился в артиста».

Ранее Башаров и его избранница Ася Борисова посетили премьеру фильма «Мастер и Маргарита». В картине актер сыграл второстепенную роль.