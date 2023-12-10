Башаров сделал предложение своей возлюбленной и подарил ей кольцо за 1 млн рублей

Телеведущий и актер Марат Башаров сделал предложение своей возлюбленной Асе Борисовой. Он подарил ей кольцо из белого золота с шестью крупными бриллиантами стоимостью около миллиона рублей.

36-летняя Борисова призналась, что торжество, скорее всего, пройдет летом в узком кругу.

«Я не хочу большого торжества. Марат уже был женат, и я уже была замужем, мы уже в свое белое платье и черный костюм поиграли», — сказала она в эфире передачи «Ты не поверишь!» на НТВ.

Актер познакомился с Борисовой два года назад во время рыбалки. Он рассказывал, что в тот же день Ася оказалась в его постели.

Ранее актер Марат Башаров сообщил, что возлюбленной «по барабану» на его прошлое. После скандальных разводов актер открыто демонстрирует счастье. По мнению Марата, не стоит начинать отношения, боясь неудач. Артист признается, что у него с коллегой произошла любовь с первого взгляда. Борисова покорила Башарова улыбкой.

По данным СМИ, Башарова неоднократно обвиняли в домашнем насилии. Как выяснилось, Борисову не волнует скандальное прошлое избранника. Актер убежден, что возлюбленная видит трепетное отношение к себе.