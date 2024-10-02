Маму 31-летней блогерши Лерчек удерживают в доме и не пускают к ней адвоката

Маму 31-летней блогерши Лерчек (Валерии Чекалиной) удерживают в доме и не пускают к ней адвоката. Об этом сообщила Катя Гордон в соцсети.

Адвокат Катя Гордон назвала ситуацию, происходящую с семьей, «беспределом». По ее словам, уже в 6 утра к дому Валерии приехал их представитель, но сотрудники ОМОНа не пустили Аллу Салихову в помещение. Также, как утверждает Катя, в доме удерживают маму блогерши.

«Приехала адвокат нашей компании Алла Салихова на место, где в шесть утра происходила проверка — это по месту жительства Леры, ее детей и мамы. При этом ОМОН не пускает адвоката к маме. То есть маму удерживают в доме и не пускают к ней адвоката. Там шесть омоновцев. Такое впечатление, что Валерия Чекалина — особо опасный преступник», — высказалась Гордон.

Ранее адвокат Валерии и Артема Чекалиных сравнила уголовное дело против блогеров с охотой на ведьм. Подробности читайте в этой новости.

Также сообщалось, что ущерб от действий Чекалиных по новой статье превышает 250 млн рублей.