Адвокат Чекалиных сравнила уголовное дело против блогеров с охотой на ведьм

Адвокат Валерии и Артема Чекалиных сравнила уголовное дело против блогеров с охотой на ведьм. Об этом сообщает Super.ru.

2 октября 2024 года в отношении экс-супругов возбудили новое уголовное дело. Адвокат Катя Гордон заявила, что ситуация стала сюрпризом для всех. Более того, она сравнила происходящее с охотой на ведьм. По ее мнению, государство делает все, чтобы в стране не было блогеров.

«Все происходящее похоже на охоту на ведьм. Никаких опросов и вызовов от правоохранительных органов не было. Снова вломились в дом и начали обыск. Как будто Валерия является преступником», — высказалась адвокат.

Гордон отметила, что Валерия Чекалина выплатила все долги по налогам, и назвала ее законопослушным человеком. Адвокат убеждена: в действиях блогерши нет опасности.

«Очень странно применять к ней подобные меры и санкции. Для нас это все стало сюрпризом, конечно, будем отстаивать ее права», — резюмировала Катя.

Ранее сообщалось, что ущерб от действий Чекалиных по новой статье превышает 250 млн рублей. Подробности читайте в этой новости.

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