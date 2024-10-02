Сколько составил ущерб от действий Лерчек и ее мужа по новой статье

Ущерб от действий блогера Лерчек (настоящее имя Валерия Чекалина) и ее бывшего мужа Артема по новой статье составил более 250 млн рублей. Об этом сообщает источник Telegram-канала 112.

По данным издания, бывшим супругам пока не предъявлено обвинение, дело возбуждено по факту совершения преступления. На данный момент Артем находится на допросе у правоохранителей, а Лерчек — дома, где проходят обыски.

Напомним, против четы блогеров возбудили уголовное дело по статье 193.1 УК РФ. Речь идет о незаконном переводе платежей оплаты фитнес-марафонов через банк в Дубае. По предварительным данным, операции совершались по фальшивым документам.

За вывод денег за марафоны через Дубай Артему Чекалину грозит до пяти лет колонии.

Недавно разведенный блогер провел время в ресторане в компании экс-жены рэпера Гуфа Юлии Королевой. Сразу же возникли слухи об их романе, но девушка заверила, что встреча имела деловой характер.