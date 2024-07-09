Мама Тимати резко высказалась про Решетову после скандала с разводом певицы Алсу

Мама Тимати резко высказалась про Анастасию Решетову после скандала с разводом Алсу. Симона Юнусова посвятила пост экс-избраннице сына в соцсети.

В 2024 году Алсу объявила о разводе с Яном Абрамовым. Поговаривают, певица рассталась с бизнесменом из-за его измены. Публика убеждена, что любовницей Яна стала Решетова. В свое время Анастасия увела Тимати у Алены Шишковой. Мама рэпера резко высказалась про бывшую сына, которую обвиняют в распаде семьи Алсу.

«Мне хватает своих проблем, зачем обсуждать чужие?» — заявила Симона.

Ранее втянутая в скандал с разводом Алсу Анастасия Решетова намекнула, что счастлива. Подробности читайте в этой новости.

Также сообщалось, что 29-летний сын певицы Валерии показал фото с тайной свадьбы в Швейцарии. Артемий Шульгин сделал предложение Наталье Коренной в 2019 году.