29-летний сын певицы Валерии Артемий показал фото с тайной свадьбы в Швейцарии

29-летний сын певицы Валерии Артемий Шульгин показал фото, сделанное во время тайной свадьбы в Швейцарии. Кадром продюсер поделился в честь пятилетней годовщины образования семьи.

В 2019 году Артемий сделал предложение своей возлюбленной Наталье Коренной. Поклонники ждали пышной свадьбы, но пара решила расписаться скромно. Мужем и женой Шульгин и Коренная стали в городе Монтре. После мэрии они отправились в ресторан, где отметили событие с друзьями.

На празднике отсутствовали родственники молодоженов. Не было даже Валерии и Иосифа Пригожина, так как они узнали о регистрации брака за сутки. Певица делилась, что была шокирована новостью о свадьбе, так как Артемий о ней даже не заговаривал.

На данный момент Шульгин счастлив с Натальей уже пять лет, и у них все хорошо в отношениях. Продюсер опубликовал фото с женой и оставил краткую подпись: «Пять лет».