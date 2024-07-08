«Наконец-то!»: Анастасия Решетова радуется жизни и демонстрирует кольцо после скандала с разводом Алсу

Недавно модель Анастасия Решетова оказалась втянута в скандал с разводом певицы Алсу. Артистка объявила о разрыве с мужем после 18 лет брака и подтвердила причастность девушки к этому, назвав ее «девушкой с низкой социальной ответственностью». После разборок и травли в Сети экс-возлюбленная рэпера Тимати улетела на отдых в Турцию, а затем вернулась на виллу во Францию вместе с сыном и поделилась эмоциями в личном блоге.

В то время как Алсу отказалась расстаться с предавшим ее мужем мирно и подала иск в суд о разделе совместно нажитого имущества, «разлучница» пары Анастасия Решетова наслаждается жизнью за границей и делится кадрами в соцсетях. Так, на прошлой неделе модель улетела в Турцию в компании звездного стилиста Алеко Надиряна, а накануне на частном самолете отправилась во Францию вместе с 4-летним сыном Ратмиром от Тимати.

Анастасия Решетова опубликовала в личном блоге кадры из путешествия и намекнула, что сейчас она счастлива.

«Наконец-то!» — написала модель после того, как заселилась с сыном на виллу.

Пользователи обратили внимание на то, что в этой поездке Анастасия Решетова не снимает с безымянного пальца правой руки кольцо с огромным бриллиантом. Примечательно, что ранее модель уже намекала на свадьбу, когда опубликовала в соцсети снимки в белом платье, однако никаких заявлений относительно личной жизни не делала.

Напомним, в последнее время внимание публики приковано к скандальному разводу Алсу с бизнесменом Яном Абрамовым. Супруги состояли в браке с 2006 года, но в конце мая певица подала на развод. По слухам, причиной разрыва стали многочисленные измены предпринимателя, а одной из предполагаемых разлучниц пары назвали Анастасию Решетову. Впоследствии и сама артистка подтвердила слухи. Сама модель пока никак не комментировала напрямую обвинения в свой адрес, но ранее утверждала, что не вступает в отношения с женатыми мужчинами.

Ранее мы писали о том, что выяснилось, на на что живет Анастасия Решетова, замешанная в скандале с разводом Алсу.