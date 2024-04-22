Мама Саши Савельевой рассказала, как начинался роман певицы и Кирилла Сафонова. Женщина поделилась откровением в эфире шоу «Звезды сошлись».

Мама Саши с улыбкой вспоминает о времени, когда у дочки начинался роман с актером. По ее воспоминаниям, их первое знакомство состоялось на спектакле Кирилла. Тогда певица представила его как «хорошего друга», однако, оставшись наедине с мамой, она призналась в симпатии к Сафонову.

«Через какое-то время он приехал к нам домой, мы посидели, поговорили, пообщались. Он, кстати, приехал со своей дочерью от первого брака, замечательная девочка, ей было 14 лет», — рассказала женщина.

Мама Саши вспомнила о совместной прогулке, во время которой они зашли в церковь. Там Кирилл встал на одно колено и попросил руки Савельевой. По словам женщины, она растерялась, услышав слова актера.

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