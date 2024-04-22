«Мне безумно хорошо»: Саша Стоун подтвердил роман с известной юмористкой из Comedy Woman

Блогер Саша Стоун подтвердил, что на данный момент находится в отношениях с юмористкой Надеждой Сысоевой. Он сошелся с артисткой после того, как расстался с Валей Карнавал, которой несколько раз делал предложение руки и сердца.

Слухи о том, что спортсмен может встречаться со звездой Comedy Woman появились еще почти год назад. Пару заметили на совместном отдыхе, и фанаты сразу же решили, что у них роман. Тогда ни Саша, и Надя подтверждений не давали, но и не опровергали эту информацию. Но, как выяснилось, они действительно были влюблены, хоть и продлилось это недолго.

В интервью Youtube-каналу FAMETIME.TV Стоун рассказал, что после тех кадров с отпуска их почти сразу поженили, но они довольно скоро расстались, перестали общаться. Вновь сойтись они решили только спустя время, обсудив все спорные моменты. И теперь блогер полностью счастлив.

«Мы не будем кричать громкие слова. Я с этим человеком сейчас вместе и мне безумно хорошо. Я счастлив, я спокоен. Не знаю, что может произойти, чтобы теперь наша связь прервалась. Потому что был ряд событий, после которых мы поняли — нам хорошо вместе», - признался Саша.

Напомним, что роман с Валей Карнавал закончился для спортсмена крайне печально. Он рассказывал, что так и не понял, что послужило причиной разрыва. По его словам, инициатором выступила девушка, которая просто в один момент собрала вещи и ушла. К слову, тогда возлюбленные готовились к свадьбе.

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