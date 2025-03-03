Надежда Кадышева задолжала сотни тысяч рублей

Певица Надежда Кадышева задолжала налоговой 666 тыс. рублей. Об этом сообщил Telegram-канал «Звездач».

Источник привел соответствующий скриншот, в котором говорится о задолженности в сотни тысяч рублей. Информация основана на данных от 10 ноября 2024 года. Погашен ли долг в настоящее время, не уточняется.

Источник отмечает, что певица гастролирует по стране, а поклонники тем временем скупают билеты на ее концерты.

Ранее сообщалось, что бывшая жена сына Кадышевой лишила его родительских прав. Анжелика Бирюкова рассказала: Григорий Костюк не общался с сыном и не принимал участия в воспитании. После лишения родительских прав, говорит она, отец тоже не поддерживает связь с родным ребенком.