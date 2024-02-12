Андрей Малахов был замечен с женой на вечеринке в Дубае

Телеведущий Андрей Малахов старается не афишировать свою личную жизнь и редко выходит в свет вместе с женой Натальей Шкулевой. Однако в минувшие выходные пара улетела в Дубай, где посетила вечеринку по случаю открытия отеля. Об этом сообщает «7Дней.ru».

Известно, что на вечеринке выступила Дженнифер Лопес. Помимо певицы, на мероприятии присутствовали и другие зарубежные знаменитости. Например, Наоми Кэмпбелл, Венсан Кассель, Изабель Юппер и Ванесса Хадженс. Кроме того, на вечеринке побывали и российские звезды — Равшана Куркова, Елена Летучая с мужем, Мария Мельникова.

Андрей Малахов позировал журналистам, держа жену за руку. Наталья Шкулева выбрала для выхода в свет элегантное голубое платье, а телеведущий был в строгом костюме.

Напомним, Андрей Малахов и Наталья Шкулева поженились в 2011 году. Супруги воспитывают шестилетнего сына Александра.

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