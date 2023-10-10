Победитель «Евровидения» Рыбак обратился в суд из-за одержимой им фанатки

Победитель «Евровидения» Александр Рыбак обратился в суд из-за одержимой им фанатки. Об этом сообщает издание The Voice со ссылкой на личный блог певца.

Александр уже несколько лет проживает в США. После победы на вокальном конкурсе он получил степень магистра в киномузыке и занимается созданием саундтреков. Как выяснилось, в жизни артиста произошел неприятный инцидент: Александр стал жертвой сталкерши.

По словам певца, преследовательница является его коллегой. До того, как девушка начала себя странно вести, молодые люди находились в дружеских отношениях. Рыбак признался, что сталкерша «стала одержима» им и начала «физические домогательства».

На протяжении года Александр пытался самостоятельно решить проблему. Однако, поняв, что его близкие могут пострадать, Рыбак обратился за помощью в суд.

«Это психически больной человек. Я боялся, что она навредит себе или кому-то другому. У меня более 8000 писем и сообщений от нее в фейковых аккаунтах», — высказался артист.

По словам Александра, девушка караулит его у дома. Однажды ночью сталкерша напугала певца возле гаражей.

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