Мальчик с грустным лицом: Дарья Мельникова показала сына от покинувшего страну Смольянинова*

Звезда сериала «Папины дочки» Дарья Мельникова вызвала недоумение у поклонников, когда привела на вечеринку к своей коллеге Кристине Асмус семилетнего сына. Актриса опубликовала фото с мероприятия, на котором наследник позировал с недовольным лицом.

Фотография Дарьи с Артуром вызвала множество разговоров в Сети. Подписчики принялись ругать звездную маму за то, что она таскает ребенка на взрослые мероприятия. А некоторые отметили, что мальчик выглядит несчастным из-за того, что его отец покинул страну. Скандальная история с актером Артуром Смольяниновым* (признан иноагентом на территории РФ, включен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) могла негативно сказаться на моральном состоянии ребенка.

Напомним, что Дарья Мельникова является бывшей супругой звезды и в одиночку воспитывает наследников. Недавно девушка призналась, что много работает, чтобы оплачивать ипотеку. Ранее мы писали о том, как актриса показала фигуру в купальнике, чтобы привлечь спонсоров. Об этом она сама призналась в личном микроблоге.

Мать уехавшего из России Смольянинова*призналась, что выживает на пенсию в 20 тысяч рублей. Она заявила, что звездный сын не помогает ей финансово. Женщина рассказала журналистам, что у актера нет накоплений и недвижимости. По ее словам, мужчина все свои деньги тратил на благотворительность. Она также добавила, что Артур* будет искать работу после того, как у него закончатся гастроли.

*признан иноагентом на территории РФ, включен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга