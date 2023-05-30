Живет на пенсию: мать Артура Смольянинова* заявила, что актер не помогает ей деньгами

Актер театра и кино Артур Смольянинов* (признан иноагентом на территории РФ) после скандальных высказываний и поспешного отъезда из России перестал финансово помогать матери. Об этом она рассказала сама в беседе с kp.ru.

Мария Смольянинова заявила, что живет на пенсию в размере 20 тысяч рублей. Женщина справляется без помощи сына, но до сих пор не знает, помогает ли он своим детям от актрисы Дарьи Мельниковой. Поклонники переживают за звезду «Папиных дочек».

«Надо, чтобы у жены работа была. Тогда будут деньги. Если ей не дают работать, что я могу сделать», — прокомментировала это мать артиста.

Женщина рассказала журналистам, что у Смольянинова* нет накоплений и недвижимости. По ее словам, мужчина все свои деньги тратил на благотворительность. Она также добавила, что актер будет искать работу после того, как у него закончатся гастроли.

Ранее мы писали о том, как Дарья Мельникова показала фигуру в купальнике, чтобы привлечь спонсоров для оплаты ипотеки. Девушка призналась, что после развода с мужем погрузилась с головой в работу. И дело даже не только в реализации профессиональных амбиций, а в большой ипотеке, которую молодая мама должна выплачивать. Квартиру актриса купила для себя и детей сама. Но вот кредит тянуть ей крайне сложно.

*признан иноагентом на территории РФ