Дарья Мельникова показала фигуру в купальнике, чтобы привлечь спонсоров для оплаты ипотеки
Фото: Starface.ru
В недавнем интервью звезда «Папиных дочек» Дарья Мельникова призналась, что после развода с мужем погрузилась с головой в работу. И дело даже не только в реализации профессиональных амбиций, а в большой ипотеке, которую молодая мама должна выплачивать. Квартиру актриса купила для себя и детей сама. Но вот кредит тянуть ей крайне сложно.
Тем не менее, Дарья отлично находит деньги на отпуск в теплых краях. Например, сейчас она как раз нежится на солнце вблизи океана. На своей странице она опубликовала новое фото в купальнике на песке и отметила, что оно было сделано для потенциальных спонсоров, которые смогут помочь ей закрыть ипотеку.
«Ну что ж, ищу партнера для совместной… выплаты ипотеки. Фото с солнышком прилагается. Неплатежеспособных просьба не беспокоить и даже не листать до солнышка. Фотографии этого года. Свежие», - заявила Мельникова.
Напомним, что долгое время актриса находилась в весьма подавленном состоянии из-за скандалов с участием ее бывшего мужа. Несколько месяцев назад Артур Смольянинов* (Признан иноагентом на территории РФ и внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга) заявил, что убил бы своего коллегу на фронте. После этого его не только признали иноагентом, но и внесли в реестр террористов и экстремистов, что запрещает ему отныне пользоваться счетами в России и распоряжаться недвижимостью. Прокомментировать его нынешний статус решила мама, когда посчитала, что ее сын сможет все пережить.