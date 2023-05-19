Дарья Мельникова показала фигуру в купальнике, чтобы привлечь спонсоров для оплаты ипотеки

В недавнем интервью звезда «Папиных дочек» Дарья Мельникова призналась, что после развода с мужем погрузилась с головой в работу. И дело даже не только в реализации профессиональных амбиций, а в большой ипотеке, которую молодая мама должна выплачивать. Квартиру актриса купила для себя и детей сама. Но вот кредит тянуть ей крайне сложно.

Тем не менее, Дарья отлично находит деньги на отпуск в теплых краях. Например, сейчас она как раз нежится на солнце вблизи океана. На своей странице она опубликовала новое фото в купальнике на песке и отметила, что оно было сделано для потенциальных спонсоров, которые смогут помочь ей закрыть ипотеку.

«Ну что ж, ищу партнера для совместной… выплаты ипотеки. Фото с солнышком прилагается. Неплатежеспособных просьба не беспокоить и даже не листать до солнышка. Фотографии этого года. Свежие», - заявила Мельникова.