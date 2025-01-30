Мальчик или девочка? В Сети раскрыли пол будущего ребенка дочки Заворотнюк

Беременная дочь Анастасии Заворотнюк намекнула на пол будущего ребенка. Подписчики уверены, что Анна проговорилась под последним постом в соцсети.

В 2024 году дочь Заворотнюк объявила о беременности. Перед новогодними праздниками Анна вместе с возлюбленным провела гендер-пати и узнала пол малыша. При этом будущие родители не стали раскрывать семейную тайну в Сети.

Подписчики уверены, что блогерша ждет сына. Они сделали вывод после рассказа Анны о концерте любимой группы. Так, Заворотнюк сообщила, что с раннего возраста прививает «карапузу» хороший музыкальный вкус. Это позволило фолловерам сделать вывод о рождении мальчика, а не девочки.

«Прививаем карапузу хороший музыкальный вкус. И я очень благодарна, что малыш дает мне даже на большом сроке вести активный образ жизни», — высказалась Анна.

Отметим, что сама блогерша не комментировала догадки подписчиков.

Ранее беременная Анна Заворотнюк заявила, что вынуждена ходить в расстегнутых джинсах. Подробности читайте в этой новости.

Также сообщалось, что певица Елена Ваенга вывела на сцену 12-летнего сына Ивана от молодого мужа.