Очаровал публику: Елена Ваенга вывела на сцену повзрослевшего сына от мужа, который на 6 лет младше нее

Певица Елена Ваенга вывела на сцену подросшего сына Ивана. 12-летний мальчик пришел на концерт артистки в Санкт-Петербурге. Кадрами звезда поделилась в личном блоге.

На публике Иван появился на просто так. Он участвовал в выступлении, аккомпанируя матери на фортепиано. Отметим, что в Сети отметили талант школьника. Он очаровал публику и своей внешностью, и своими умениями.

К слову, Елена очень гордится наследником. С ранних лет благодаря родителям он стал развивать музыкальный талант. Сейчас он играет уже на нескольких инструментах – на фортепиано, саксофоне и бас-гитаре. Певица во всем поддерживает Ивана, хоть раньше и хотела, чтобы он выбрал не сцену, а работу врача.

Елена Ваенга родила сына в 2012 году от барабанщика Романа Садырбаева, который младше певицы на шесть лет. Первое время артистка скрывала имя отца ребенка, но потом рассказала всем правду и вышла замуж за музыканта.

Ранее Елена Ваенга рассказала, что скрывала от мужа.