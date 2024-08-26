«Мальчик или девочка?»: Ольга Бузова вновь подогрела слухи о беременности

Певица Ольга Бузова получила в подарок пинетки и подогрела слухи о беременности. Знаменитость рассказала о необычном подарке в соцсети.

Вернувшись из командировки, Ольга отправилась на встречу с подругами. Певица, Мария Погребняк и Юлия Самедова провели вечер в одном из столичных ресторанов. Бузова привезла приятельницам памятные сувениры в виде браслетов. В свою очередь, Юлия подарила Бузовой голубые и розовые пинетки. Артистка не стала скрывать радости от детских вещей и вновь заговорила про беременность.

«Не рановато ли? Как думаете, кто будет: мальчик или девочка?» — высказалась Ольга на камеру.

После этого подруги поделились предложениями о поле будущего ребенка Бузовой.

Отметим, что сама артистка не подтверждает, но и не опровергает слухи о беременности.

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