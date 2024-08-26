«Марат сказал, что я все пропил»: брат Башарова обвинил его в клевете

Брат Марата Башарова заявил, что актер опозорил его перед семьей из-за клеветы. Об этом стало известно в эфире шоу «Ты не поверишь!».

Сводный брат Марата упрекнул актера, который не приехал на похороны отца и не помог с установкой памятника. В свою очередь, Башаров обвинил родственника в алкоголизме. По его словам, Марат солгал, поскольку врачи запретили ему пить из-за проблем со здоровьем.

«Марат сказал, что я все пропил. Мне начали поступать звонки, люди-то все видели. Я инвалид третьей группы. Инфаркт, инсульт, поэтому и не пью», — высказался брат Башарова.

По словам родственника Башарова, он пытался выйти с актером на связь и хотел рассказать про установленный памятник отцу. Однако Марат не стал с ним разговаривать и попросил больше не беспокоить.

«Можно было позже сказать: «Извини, брат, я что-то там не то написал». Я готов к нормальному диалогу, пожалуйста, но чтобы меня не унижали», — резюмировал брат Марата.

Ранее актер Марат Башаров заявил, что пытается искупить вину «прошлой жизни» деяниями. Подробности читайте в этой новости.