Максим Виторган заявил, что Надежда Кадышева выступает в разряде «веселый треш». Актер отреагировал на популярность певицы в Telegram-канале.

Надежда Кадышева вывела карьеру на новый уровень после того, как ее песни стали трендами в Сети. Уже два года артистка пользуется спросом у молодежи и является желанной гостьей на концертах. Виторган убежден, что Кадышева выиграла борьбу за зрителя у певца SHAMAN и группы «Ленинград». При этом, по мнению актера, популярность Надежды является случайной.

«Артист родился. Ну и хорошо! Кто-то очень сокрушается по этому поводу. По мне, Кадышева заняла место группы «Ленинград» в разряде «веселый треш». Только Сергей Шнуров осознанно лепил продукт, а тут совпало вдруг. Ну и нокаутом выигранная борьба за зрителя у певца SHAMAN», — высказался Виторган.

Актер убежден, что в этом году Кадышева будет выступать на самых дорогих корпоративах.

Ранее сообщалось, что Надежда Кадышева подняла гонорар и отказалась выступить на крупном фестивале. Подробности читайте в этой новости.

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