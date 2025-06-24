Надежда Кадышева отказалась выступить в Екатеринбурге из-за низкого гонорара: сколько стоит ее концерт

Певица Надежда Кадышева отказалась принять участие в крупном музыкальном фестивале Ural Music Night в Екатеринбурге из-за низкого гонорара.

По данным Kp.ru, в 2025 году выступления исполнительницы хита «Плывет веночек» в среднем стоят от 10 до 20 миллионов рублей. Какую сумму предложили артистке организаторы мероприятия в Екатеринбурге неизвестно.

«Мы видим, как Надежда Кадышева стала популярна у молодежи. Приглашали ее, но не сошлись с артисткой в гонораре и в графике. У нее эти даты уже были заняты», - рассказал директор фестиваля Евгений Горенбург.

По данным источника издания, скорее всего Кадышева запросила около 15 миллионов рублей.

В настоящее время 66-летняя Надежда Кадышева переживает вторую волну популярности благодаря завирусившимся в Сети трекам «Течет ручей» и «Плывет веночек».

Ранее Ксения Бородина призналась, что хотела пригласить на свадьбу с Николаем Сердюковым Надежду Кадышеву, но отказались от этой идеи из-за высокого гонорара, который потребовала артистка. «Вот ругаться нельзя: нет слов, какая дорогая!» — высказалась телеведущая.