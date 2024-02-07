Максим Виторган высмеял Никиту Кологривого после критики артистов

Максим Виторган принял решение ответить Никите Кологривому после критики актеров. Об этом сообщает издание The Voice со ссылкой на личный блог Максима.

После выхода сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте» Никита раскритиковал коллег и обвинил их в непрофессионализме. Особенно досталось Даниле Козловскому. По мнению Кологривого, ему всегда достаются легкие роли. Узнав об этом, Виторган поспешил встать на защиту артиста.

Максим поделился впечатлениями от просмотра спектакля с участием Козловского. Виторган назвал постановку «праздником души» и отметил ее пронзительность. Вот почему он считает, что его коллега стал воплощением понятия «артист». Максим с иронией заявил, что когда-нибудь Никита достигнет такого уровня.

«Я вспомнил одного молодого артиста, который, если его не сожрут самолюбование и назидательность, тоже, возможно, так когда-нибудь сможет», — высказался актер.

Ранее сообщалось о том, что Никита Кологривый сыграл братьев-близнецов в новом сериале. Подробности смотрите в этой статье.

Также мы писали о том, что Оксана Самойлова рассказала о реакции семьи на новый образ.