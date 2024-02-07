Оксана Самойлова рассказала о реакции семьи на новый образ
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Оксана Самойлова приняла решение поделиться реакцией семьи на новый образ. Об этом сообщает Super со ссылкой на личный блог знаменитости.
На протяжении 15 лет модель ходила с накладными волосами. Однако на днях Оксана решила от них избавиться и вернуться к естественной красоте. Семья Самойловой первой увидела ее новый образ.
8-летняя дочь Оксаны отметила, что ей идет новая прическа. Кроме того, она заявила о сходстве с мамой после снятия наращенных волос.
Младшая наследница модели также высказалась о ее внешности. В отличие от сестры, 6-летняя девочка удивилась отсутствию длинных прядей у мамы.
Самойлова спросила мнение и у Джигана. Примечательно, что супруг Оксаны не сразу заметил изменения. Однако, рассмотрев прическу жены со всех сторон, он заявил: «Красивая. Повернись, миленько очень».
Ранее Оксана Самойлова призналась, что посещает психиатра с августа 2023 года. Подробности смотрите в этой статье.
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