Оксана Самойлова рассказала о реакции семьи на новый образ

Оксана Самойлова приняла решение поделиться реакцией семьи на новый образ. Об этом сообщает Super со ссылкой на личный блог знаменитости.

На протяжении 15 лет модель ходила с накладными волосами. Однако на днях Оксана решила от них избавиться и вернуться к естественной красоте. Семья Самойловой первой увидела ее новый образ.

8-летняя дочь Оксаны отметила, что ей идет новая прическа. Кроме того, она заявила о сходстве с мамой после снятия наращенных волос.

Младшая наследница модели также высказалась о ее внешности. В отличие от сестры, 6-летняя девочка удивилась отсутствию длинных прядей у мамы.

Самойлова спросила мнение и у Джигана. Примечательно, что супруг Оксаны не сразу заметил изменения. Однако, рассмотрев прическу жены со всех сторон, он заявил: «Красивая. Повернись, миленько очень».

Ранее Оксана Самойлова призналась, что посещает психиатра с августа 2023 года. Подробности смотрите в этой статье.

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