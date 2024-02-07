Никита Кологривый сыграл братьев-близнецов в новом сериале

Никита Кологривый принял решение сыграть двух цыган-близнецов в новом сериале. Об этом сообщает издание «7Дней.ru» со ссылкой на пресс-службу START.

Никита Кологривый присоединился к команде, работающей над сериалом «Последний Богатырь. Наследие». В проекте он сыграет братьев-близнецов. По словам Никиты, он впервые воплощал сразу два образа. Его герои — цыгане Мико и Жико. Артист признался, что во время работы он столкнулся с некоторыми трудностями.

Как выяснилось, в новинке кино Никита удивит зрителей танцевальными номерами. Он потратил много времени, чтобы освоить «тонкости танца».

«Еще одна сложность была связана с хореографическими номерами. Я усиленно готовился, осваивал тонкости танца и пластики, чтобы не отставать от ребят танцоров», — высказался актер.

Кроме того, артист взаимодействовал в кадре с лошадьми. По словам Никиты, ему пришлось с ними «считаться», так как это существа, «живущие своей жизнью».

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