Максим Галкин* рассказал, как проводит время с детьми в бомбоубежище в Израиле

Максим Галкин* (признан иноагентом на территории РФ) рассказал, как проводит время с детьми в бомбоубежище в Израиле. Об этом сообщает StarHit со ссылкой на личный блог юмориста.

Уже больше года комик вместе с семьей проживает в Израиле. Поговаривали, из-за политической ситуации Максим, его супруга и дети покинули страну. Однако юморист опроверг подобные сообщения. Он отметил, что не оставит в трудную минуту Израиль, который является для него вторым домом.

В личном блоге Галкин* показал кадры из бомбоубежища. На снимках звездный отец запечатлен вместе с детьми. Двойняшки находятся в прекрасном расположении духа. В помещении есть все, необходимое для комфортной жизни, в том числе и диван, на котором расположились дети.

«Обстрел. Сидим в бомбоубежище», — высказался супруг Аллы Пугачевой.

Ранее мы писали о том, что 54-летний продюсер Иосиф Пригожин не может связаться с живущей в Израиле семьей. Подробности смотрите в этой статье.

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*признан иноагентом на территории РФ