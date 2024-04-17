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НАШ ШОУБИЗ
Опубликовано 17 апреля 2024, 15:34
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«Его бы снесли с лица земли»: Артемий Лебедев оценил слова Галкина* в адрес ПВО Израиля

Артемий Лебедев высказался о Галкине*, пожелавшем удачи израильской ПВО.
«Его бы снесли с лица земли»: Артемий Лебедев оценил слова Галкина* в адрес ПВО Израиля

© Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Дизайнер и блогер Артемий Лебедев прокомментировал слова уехавшего из России шоумена Максима Галкина* (признан иноагентом на территории РФ), пожелавшего удачи израильской ПВО во время обстрела со стороны Ирана.

По мнению Лебедева, если бы комик находился на Родине и позволил себе подобные слова в адрес российских ПВО под бокал крепкого алкогольного напитка, то непременно подвергся бы критике и осуждению со стороны либерально настроенной общественности.

«Просто его бы снесли с лица земли, от него бы одна тень, наверное, осталась», — заявил дизайнер в своем видеообзоре в соцсети «ВКонтакте».

Кроме того, Артемий выразил недоумение повышенным вниманием СМИ к персоне Галкина*, который на концертах до сих пор пародирует Машу Распутину и Лайму Вайкуле.

После заявлений о гордости за работу израильской ПВО Максим* внезапно покинул Тель-Авив. Его заметили на Кипре. Юморист торопился в дорогой ресторан морской кухни и был взволнован.

*Признан иностранным агентом на территории России

Источник фото:Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)
Источник:группа Артемия Лебедева в соцсети «ВКонтакте»
Автор:Анна Воробьева
Теги:
Максим Галкин
Израиль
Артемий Лебедев