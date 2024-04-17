«Его бы снесли с лица земли»: Артемий Лебедев оценил слова Галкина* в адрес ПВО Израиля

Дизайнер и блогер Артемий Лебедев прокомментировал слова уехавшего из России шоумена Максима Галкина* (признан иноагентом на территории РФ), пожелавшего удачи израильской ПВО во время обстрела со стороны Ирана.

По мнению Лебедева, если бы комик находился на Родине и позволил себе подобные слова в адрес российских ПВО под бокал крепкого алкогольного напитка, то непременно подвергся бы критике и осуждению со стороны либерально настроенной общественности.

«Просто его бы снесли с лица земли, от него бы одна тень, наверное, осталась», — заявил дизайнер в своем видеообзоре в соцсети «ВКонтакте».

Кроме того, Артемий выразил недоумение повышенным вниманием СМИ к персоне Галкина*, который на концертах до сих пор пародирует Машу Распутину и Лайму Вайкуле.

После заявлений о гордости за работу израильской ПВО Максим* внезапно покинул Тель-Авив. Его заметили на Кипре. Юморист торопился в дорогой ресторан морской кухни и был взволнован.

*Признан иностранным агентом на территории России