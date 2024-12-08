Максим Галкин* поднял гонорар за новогодний корпоратив без политических шуток почти в два раза

Максим Галкин* (признан иноагентом на территории РФ) поднял цену за новогодний корпоратив почти в два раза только для россиян. В эту стоимость входит проведение мероприятия без упоминания политических шуток.

Муж Аллы Борисовны Пугачевой сейчас занимается активным поиском работы на новогодние праздники. Из-за того, что заказов у артиста практически нет, он решил повысить ставки за проведение корпоративов для соотечественников без шуток о политике. Однако за такие условия заказчикам теперь придется заплатить 150 тысяч евро, а это получается около 15 675 000 рублей. За эту сумму он готов веселить гостей на русском и обойтись без провокаций, а также полностью согласовать сценарий непосредственно с самим заказчиком. Подробности приводит Telegram-канал Mash.

Напомним, что недавно Галкин* провел свадьбу богатой украинки на ломаном украинском всего лишь за 100 тысяч евро, а затем на концерте в Нью-Йорке и вовсе назвал себя одесситом. Однако признания российских олигархов комик так и не получил.

Условия райдера для проведения праздника у комика остались прежними. В его списке все еще числятся бутылка 18-летнего виски Macallan, фрукты, охрана по специальному соглашению с его директором и номер в пятизвездочном отеле.

Ранее мы писали о том, что Максим Галкин* поразил снимком в драных шортах и майке.

Также сообщалось, что Филипп Киркоров поругался с Аллой Пугачевой из-за хита «Зайка моя».

*(признан иноагентом на территории РФ)