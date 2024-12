Филипп Киркоров рассказал о ссоре с Аллой Пугачевой

Певец Филипп Киркоров рассказал, что Алла Пугачева в годы совместной жизни часто выбирала ему репертуар, а однажды они даже серьезно поругались во время записи хита «Зайка моя».

«Я считаю себя первым рэпером в стране, потому что спел песню «Зайка моя». Помню, тогда с Пугачевой много спорил, говорил: «Надо прочитать и спеть». А в ответ слышал: «Надо проговорить». Мы тогда даже поругались на студии», - разоткровенничался Филипп в подкасте You Want A Scandal Now? на VK.

Он признался, что терпеть не может эту песню, но люди на концертах всегда хотят услышать ее, хотя с момента премьеры прошло уже 30 лет.

Напомним, в 1994 году Филипп Киркоров стал четвертым мужем Аллы Пугачевой. В 2005 году пара развелась, и певица вскоре узаконила отношения с шоуменом Максимом Галкиным* (признан иноагентом на территории РФ)

Ранее Филипп Киркоров рассказал о важности семейных ценностей в жизни, а также признался, что родился мертвым. По словам артиста, у него пуповина вокруг шеи обмоталась, поэтому на счет он появился не дыша.

