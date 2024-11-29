«Парниша на отдыхе. Безупречный вкус»: Максим Галкин* поразил снимком в драных шортах и майке

На опубликованном в соцсетях кадре артист стоит на рынке в Греции в светлой майке-алкоголичке и шортах с принтом в полоску. Образ молодой Галкин* дополнил поясной сумкой.

«Лихие 90-е. Парниша на отдыхе. Греция. Безупречный вкус. Тяжелая кожаная барсетка изящно подчеркивает майку-алкоголичку выходного дня, фривольные драные шорты с ненавязчивой расцветкой игриво контрастируют с серьезными котлами на руке», — написал он.

Юморист покинул Россию в 2022 году после начала спецоперации на Украине. После за ним уехала Примадонна с детьми — двойняшками Гарри и Лизой. Шоумен активно гастролирует за рубежом. Лишь недавно он вернулся на Кипр, где сейчас находится его семья.

*(признан иноагентом на территории РФ)