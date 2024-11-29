«Парниша на отдыхе. Безупречный вкус»: Максим Галкин* поразил снимком в драных шортах и майке
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Артист Максим Галкин* (признан иноагентом на территории РФ) активно общается с фанатами в социальных сетях. Шоумен постоянно публикует снимки и кадры, на которых изображена его семья. На этот раз муж Аллы Пугачевой показал свою архивную фотографию, сделанную в 1990-х.
Юмориста сложно узнать на опубликованном снимке. Как утверждает Галкин*, фото было сделано в девяностых — значит на нем пародисту примерно 20 лет.
На опубликованном в соцсетях кадре артист стоит на рынке в Греции в светлой майке-алкоголичке и шортах с принтом в полоску. Образ молодой Галкин* дополнил поясной сумкой.
«Лихие 90-е. Парниша на отдыхе. Греция. Безупречный вкус. Тяжелая кожаная барсетка изящно подчеркивает майку-алкоголичку выходного дня, фривольные драные шорты с ненавязчивой расцветкой игриво контрастируют с серьезными котлами на руке», — написал он.
Юморист покинул Россию в 2022 году после начала спецоперации на Украине. После за ним уехала Примадонна с детьми — двойняшками Гарри и Лизой. Шоумен активно гастролирует за рубежом. Лишь недавно он вернулся на Кипр, где сейчас находится его семья.
*(признан иноагентом на территории РФ)