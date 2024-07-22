Максим Фадеев рассказал, в чем заключается его основная претензия к Глюкозе

Максим Фадеев заявил, что выступления Глюкозы не соответствуют концепции его проекта. Об этом сообщает The Voice.

Певица Глюкоза угодила в скандал. Выйдя к зрителям в Красноярске, артистка забывала открывать рот под фонограмму и нервно дергалась на сцене. Фадеев намерен лишить Глюкозу и песен, и творческого псевдонима. По словам Максима, выступления певицы не соответствуют концепции его проекта.

«То, что она исполняет последние 5 лет, не соответствует ни созданной мной единолично концепции проекта, ни морально-этическим нормам. В этом заключается моя основная претензия», — высказался Фадеев.

Продюсер считает, что артистка не стала бы популярной, если бы в нее не вложили деньги.

Ранее сообщалось, что Глюкоза должна была получить 5,5 млн рублей за скандальный концерт в Красноярске. Подробности читайте в этой новости.

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