Любовь Успенская заплатит Филиппу Киркорову за публичное оскорбление

Замоскворецкий суд Москвы взыскал с певицы Любови Успенской почти 280 тысяч рублей в пользу народного артиста РФ Филиппа Киркорова. Об этом сообщает РИА Новости.

Адвокат Киркорова Александр Добровинский во время заседания заявил, что интервью Успенской журналистке Алене Жигаловой привлекло общественное внимание и повлияло на состояние музыканта.

Судья признал слова Успенской порочащими честь и достоинство певца и обязала выплатить в сумме 280 676 рублей в течение десяти дней. Вдобавок судья обязала удалить интервью из соцсетей и выпустить опровержение.

Напомним, поводом для иска стало интервью Успенской журналистке Алене Жигаловой, в котором Киркорова назвали «женоненавистником». Артист потребовал обязать Жигалову удалить видео со своих каналов на YouTube, в «Дзене» и «ВКонтакте» и обязать ее опровергнуть указанную в видео информацию. Также исполнитель потребовал взыскания с исполнительницы компенсации морального вреда в размере 10 млн рублей.

Позднее Киркоров принял решение снизить требования вдвое, поскольку Жигалова извинилась перед ним.

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