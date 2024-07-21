Допела до конца: сколько денег получила певица Глюкоза за скандальный концерт в Красноярске

Появились подробности скандального концерта певицы Глюкозы (настоящее имя Наталья Чистякова-Ионова) в Красноярске. Выступление артистки обошлось в 5,5 млн рублей, а в райдер входила бутылка коньяка, к которой исполнительница даже не притронулась.

Концерт готовился полгода. Его организовала компания РУСАЛ, с которой напрямую был составлен договор аренды площадки на острове Татышев, где и выступила певица. Гонорар исполнительницы должен был составить 4,95 млн рублей, плюс 495 тыс. рублей налоговых выплат, пишет Telegram-канал Baza.

Источник издания рассказал, что в гримерке артистка сделала странный макияж и отправилась фотографироваться с организаторами мероприятия. До фотосессии певица выглядела нормально. В ее гримерке стояла нетронутая бутылка коньяка. Туда исполнительница хита «Невеста» больше не заходила и была на виду.

Первую и вторую песню Глюкоза исполнила на отлично, но после артистка перестала попадать в ноты, ходила по кругу, чесалась и задавала странные вопросы. Ближе к концу выступления ее «отпустило».

В середине выступления организаторы концерта от компании РУСАЛ хотели завершить его досрочно. Но исполнительница допела до конца.

На артистку ополчились фанаты и общественники из-за того, что она появилась на сцене в странном состоянии. Продюсер Максим Фадеев теперь намерен лишить бывшую подопечную творческого псевдонима.