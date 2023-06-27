Максим Фадеев отказался от наставничества в шоу «Голос.Дети» из-за «убогой» редакции

Уже несколько лет шоу «Голос» появляется в эфире федерального ТВ и радует зрителей своими увлекательными выпусками. Успех проекта был настолько велик, что его создатели приняли решение о запуске детской версии музыкального конкурса. В качестве одного из наставников первых сезонов присутствовал Максим Фадеев. Однако спустя время композитор отказался от съемок в шоу. Спустя годы он впервые прокомментировал сложившуюся ситуацию.

В первую очередь, продюсер назвал детскую версию «Голоса» «дискредитировавшим себя» проектом. По мнению Максима, передача имеет «убогую» и «непрофессиональную» редакцию. Вот почему он не будет участвовать в этом шоу. Также Фадеев отметил: если ситуация изменится, то он с радостью займет кресло наставника.

«Я настоящий учитель и педагог по образованию», — цитирует Газета.Ru слова продюсера.

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