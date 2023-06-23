Выпускники «Фабрики звезд-7» осудили Риту Дакоту из-за ее жалоб на Константина Меладзе

Проект «Фабрика звезд» уже давно не появляется в эфире ТВ, но, несмотря на это, он по-прежнему обсуждается россиянами. Причина подобного заключается в том, что участники нередко заявляют о психологическом насилии со стороны продюсеров шоу. Недавно певица Рита Дакота пожаловалась жестокое поведение Константина Меладзе. По словам знаменитости, мужчина ее регулярно унижал и оскорблял. Узнав об этом, выпускники «Фабрики звезд» решили прокомментировать ситуацию.

В эфире шоу «Фабрика с Яной Чуриковой» коллеги Риты не стали отрицать: Меладзе — действительно «жестокий человек». При этом они убеждены, что данная черта характера помогла ему достичь карьерных высот.

Также выпускники проекта отреагировали и на слова Дакоты. По их мнению, девушка восприняла критику слишком близко к сердцу. Участники отметили: без нравоучений от опытных людей человек не сможет стать артистом.

«Рита из этого выставила какую-то трагедию. Без жестокого словца и пинка не будет артиста. Без этого никак», — цитирует The Voice высказывание коллеги Риты из нового интервью.

Ранее певица Зара заявила, что «Фабрика звезд» помогла ей пережить развод с Сергеем Матвиенко. Подробности смотрите в этой статье.