49-летняя телеведущая Юлия Высоцкая впервые ответила на критику своего кулинарного шоу

В последнее время все внимание публики приковано к Юлии Высоцкой. Дело в том, что кулинарное шоу телеведущей подверглось критике. Долгое время знаменитость молчала и никак не реагировала на происходящее. Однако на днях супруга Андрея Кончаловского решила прокомментировать ситуацию.

В личном блоге певица Мария Зайцева обратилась к Высоцкой и поблагодарила ее за вкусные рецепты. Знаменитость призналась, что несколько лет назад Юлия вдохновила ее на готовку, поэтому теперь это стало ее хобби. Вот почему артистка поспешила встать на защиту телеведущей.

«Несмотря на тенденцию отзывов в адрес Юлии, я хочу сказать ей большое спасибо», — цитирует «7Дней.ru» Марию.

К слову, прочитав обращение, Высоцкая опубликовала его в своей социальной сети. Журналисты предположили, что знаменитость устала от критики, поэтому решила напомнить россиянам о том, что несколько лет делилась с ними удачными рецептами.

Ранее стало известно, что 49-летняя телеведущая Юлия Высоцкая заработала более 150 миллионов рублей на кулинарных шоу. Подробности смотрите в этой статье.

Не менее интересна та история, в которой сообщалось, что 37-летняя певица Ольга Бузова сделала шаг к примирению с младшей сестрой в ее день рождения.