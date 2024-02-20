Майданов раскритиковал Киркорова за попытки реабилитироваться поездкой в ДНР

Музыкант и депутат Госдумы Денис Майданов выступил с критикой певца Филиппа Киркорова, отправившегося с концертом на Донбасс. Его слова приводит телеканал «360».

Как признался артист, визит Киркорова в ДНР для большинства людей был не очень желаемым событием на фронте, выглядел «как-то неестественно». Он уточнил, что общественности стало понятно, что исполнитель хита «Цвет настроения синий» поехал на фронт лишь из-за желания исправить свое непростое положение после участия в «голой» вечеринке Насти Ивлеевой.

«Наверное, эту ситуацию ему надо было отпустить, но медленно и верно исправлять. Вот так радикально поехать на фронт с другой стороны, но не все артисты это делают», — поделился Майданов.

В то же время депутат отметил, что поездка Киркорова в ДНР воспринималась бы иначе, если бы она случилась раньше.

Ранее сообщалось, что россияне раскритиковали Филиппа Киркорова после его появления в шоу «Маска».

Также мы писали, что Киркоров после бойкота решился на новую смену имиджа.