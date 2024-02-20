«Смотреть не будем, позор»: россияне возмущены появлением Киркорова в шоу «Маска»

Певец Филипп Киркоров вернулся на ТВ после скандала с «голой» вечеринкой Насти Ивлеевой. Создатели шоу «Маска» объявили, что король поп-эстрады станет председателем жюри пятого сезона проекта. Но возвращению артиста не рады многие россияне.

Зрители оставили гневные комментарии под анонсом шоу на YouTube. В ролике Киркоров сидит в жюри в белой рубашке и темном брючном костюме. Певец также надел черный парик и очки.

«Киркорова не убрали, смотреть не будем, позор», «А для чего там опять Киркоров?», «Как же надеялась, что Фили не будет после Нового года в „Маске“. Зря надеялась. Не буду смотреть из принципа», — пишут разгневанные россияне в комментариях под видео.

С артистом продолжать работать певица Валерия, шоумен Тимур Родригез и ведущая Регина Тодоренко. Они продолжат отгадывать, кто скрывается под костюмами. К этому составу судей каждый раз будет присоединяться кто-то из участников других сезонов «Маски». Ведущим шоу останется Вячеслав Макаров.

Напомним, массовку напугало печальное состояние Киркорова на съемках шоу «Маска». По их словам, певец смотрел в одну точку, пока артисты делились эмоциями.