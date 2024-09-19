Маг Анатолий Кашпировский напал на журналистов после одного вопроса

Анатолий Кашпировский, который называет себя экстрасенсом и психотерапевтом, напал на журналистов после вопроса о хейте. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT, корреспондент которого попался на пути у мага, его жены и ассистентов.

Представители прессы ждали мужчину на выходе из концертного зала, но он, судя по всему, не хотел побеседовать. Ассистенты грубо обратились к журналистам, а жена мага набросилась на одного из них, чуть не выбив телефон из рук.

В какой-то момент 85-летний Кашпировский тоже разозлился и попытался атаковать собеседников. А один из ассистентов мага употреблял нецензурную брань и пообещал журналистам SHOT импотенцию, от которой так часто лечит сам Кашпировский.

«Маг, который почти три часа рассуждал о высоком, не смог ответить на вопрос о хейте в его сторону», — говорится в публикации.

Ранее мы писали о том, что Анатолий Кашпировский продолжает вести свою деятельность и собирает залы в различных городах. Так, мужчина заработал за 4 новых сеанса «магии» в Москве 6 млн рублей.

Также стало известно о том, что Анатолий Кашпировский женился на помощнице, с которой изменял супруге.