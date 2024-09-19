Кашпировский возобновил «магическую» деятельность: сеансы с волшебной солью стоят 3,5-25 тыс. рублей

Гипнотизер Анатолий Кашпировский возобновил свои магические сеансы в Москве. На одну из первых встреч с ним можно было попасть за 3,5-9 тысяч рублей. ВИП-сеанс дороже – 25 тысяч рублей. Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

По данным источника, после длительного перерыва в карьере Кашпировский немного изменил свои методы в работе. Так, он оставил в прошлом заряженную воду. Зато не стал избавляться от волшебной соли. Сейчас он активно рекламирует свои услуги, заявляя, что может вылечить практически все – от седины до бесплодия.

На одну из первых встреч в Москве к Анатолию пришло около 300 человек. Среди зрителей были в основном люди от сорока лет. Причем приехали к «магу» с разных регионов России.

Всего в Москве, по данным источника, у Кашпировского прошло четыре новых сеанса. За них он заработал около 6 миллионов рублей. После успеха в столице «маг» анонсировал встречи и в Санкт-Петербурге.

Ранее стало известно, что Анатолий Кашпировский женился на помощнице, с которой изменял супруге.