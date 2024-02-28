«Подарок небес, попавший ко мне поздно»: 84-летний Кашпировский женился на помощнице, с которой изменял супруге

84-летний гипнотизер Анатолий Кашпировский женился в третий раз. Его новой избранницей стала помощница Гулизар Чалбашова, с которой он вступил в отношения, еще будучи в браке.

Скандальный развод экстрасенса со второй женой Ириной в СМИ обсуждали в 2014 году. Тогда экс-возлюбленная обвинила Кашпировского в измене. Она заявила, что он встречался со своей помощницей, и сам маг это подтвердил. Правда, по его словам, на тот момент, когда их роман с Гулизар начал развиваться, с супругой он уже практически не жил.

В интервью Kp.ru Анатолий признался, что теперь Чалбашова официально является его женой, и он очень с ней счастлив, несмотря на жизненные трудности – психотерапевт не имеет собственной квартиры и вынужден жить в той, что ему предоставила Госдума.

По признанию Кашпировского, третья свадьба – это лучшее, что случалось с ним. Он рад, что до него его супругу «пальцем никто не тронул». Гулизар – мусульманка, знает восемь языков и старается всегда избегать конфликтов с мужем.

«У поклонниц нет никаких шансов. Моя жена - исключительный человек. Я считаю, что она подарок небес, попавший ко мне очень поздно», - поделился экстрасенс.

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