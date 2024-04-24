Люся Чеботина вышла в свет с украшением за десятки миллионов рублей

Популярная певица Люся Чеботина похвасталась роскошным украшением на гала-ужине премии «Муз-ТВ». Об этом пишет Kp.ru.

На мероприятии артистка появилась в топе и юбке «ламбаде», напоминающих фирменные наряды американской певицы Дженнифер Лопес. Однако внимание журналистов привлекли «пуссеты» Чеботиной. Стоимость подобного украшения, по данным источника, варьируется в диапазоне от 150 до 220 тысяч долларов (до 20,5 миллиона рублей) в зависимости от точных характеристик украшения и бренда.

Ранее Люся Чеботина рассказала, что сотрудники ДПС периодически останавливают ее ради совместных фото. Исполнительница посмеялась, что не обделена вниманием мужчин.

Также Чеботина на фоне слухов о расставании с певцом ЮрКиссом рассказала, что больше не будет комментировать свои отношения.