Люся Чеботина объяснила, почему ее часто останавливают сотрудники ДПС

Популярная певица Люся Чеботина рассказала, что сотрудники ДПС периодически останавливают ее ради совместных фото. Об этом пишет Telegram-канал «Звездач».

Как призналась звезда, ее часто замечают сотрудники ДПС и специально останавливают, чтобы сделать совместное фото. Артистка посмеялась, что не обделена вниманием мужчин. Она также заявила, что русские люди умеют танцевать под веселую музыку как никто другой.

«Мы любим лирику, мы любим грустные песни. Но то, как танцуют русские на праздниках — не танцует никто, мне кажется», — поделилась певица.

Ранее Люся Чеботина призналась, что мечтает о спортивной машине.

Также народный артист России Николай Басков рассказал, что не испытывает проблем с нехваткой внимания от женщин.