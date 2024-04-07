Люся Чеботина отказалась комментировать личную жизнь после слухов о расставании с ЮрКиссом

Люся Чеботина заявила, что больше не будет комментировать свою личную жизнь после слухов о расставании с певцом ЮрКиссом. Об этом сообщает издание Hello!.

Так, в прошлом году поклонники заподозрили одну из самых красивых пар шоу-бизнеса в расставании. Ни Чеботина, ни ЮрКисс не опровергали эту информацию, однако артисты и не подтверждали ее.

Фанаты до сих пор пытаются выяснить, что происходит в отношениях музыкантов. В свою очередь, Люся Чеботина пока не готова открыто говорить с подписчиками на эту тему.

«Решила и личную жизнь больше не комментировать, потому что эта информация всегда обрастает слухами», – утверждает певица.

При этом, когда в Сети только начинали появляться предположения о романтических отношениях между Чеботиной и ЮрКиссом, артисты убеждали всех в том, что их связывает лишь дружба. Однако через несколько лет они все же намекнули на чувства друг к другу.

Теперь же поклонники боятся, что пара приняла решение о расставании. Некоторые подписчики даже писали, что причиной разрыва стала измена.

«У нас такая ситуация, которую я бы не хотела рассказывать – это мое личное. Есть какой-то дым... Я вижу, как кому-то очень сильно мы не нравимся», – говорила Чеботина.

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