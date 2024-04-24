«Красивый и состоятельный, что еще надо?»: Басков рассказал о внимании женщин

Народный артист России Николай Басков признался, что не испытывает проблем с нехваткой внимания от женщин. Об этом пишет NEWS.ru.

«Я молодой, красивый и состоятельный, что еще надо?», — рассказал 47-летний музыкант.

Как рассказал певец, у каждого человека имеется потребность во внимании — людям необходимо вызывать эмоции у других, причем это могут быть как отрицательные, так и положительные чувства. Он назвал прекрасным тот факт, что ему удается вызывать эмоции у людей.

Напомним, Николай Басков был женат лишь однажды, причем в брак он вступил еще в 20-летнем возрасте. Его женой стала Светлана Шпигель, дочь продюсера Бориса Шпигеля. В 2006 году у пары родился сын Бронислав, однако спустя год супруги расстались. Сам исполнитель уже по прошествии нескольких лет рассказывал, что нельзя жениться в молодом возрасте, поскольку это важный шаг, на который следует идти, явно не будучи «зелеными» студентами.

Ранее мы писали, что Николай Басков станет пятым ведущим премии МУЗ-ТВ 2024.