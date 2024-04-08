«Одна скромная марка»: Люся Чеботина мечтает о спортивном автомобиле

Певица Люся Чеботина и другие артисты приняли участие в суперфинале игры «Много денег на Авторадио. Отличный сезон». Звездный марафон с розыгрышем автомобиля провели в честь 31-летия радиостанции.

Звезды радовали слушателей своим творчеством и раздавали призы. Свои треки исполнили: Хабиб, Стас Пьеха, Юлия Савичева, Гарик Burito, Владимир Пресняков, Юлианна Караулова и Люся Чеботина.

Исполнительница хита «Солнце Монако» уже не первый раз помогла слушателю «Авторадио» выиграть машину. Чеботина рассказала, что ее творчество поддерживает фанатов не только материально, но и морально. Так, к девушке обращаются поклонники, которые справляются с тяжелыми периодами в жизни благодаря ее песням.

«Для меня ответственно, что люди проходят эти тяжелые периоды под мои песни, и мне хочется писать больше и больше, чтобы им помогать и поддерживать», – призналась Люся.

Певица поздравила «Авторадио» с днем рождения и призналась, что сама мечтает о машине. Она не стала называть конкретную марку, но уточнила, что это спорткар.

«Я, конечно, тоже мечтаю об автомобиле. Я думаю, что мне его не подарят, я куплю себе его сама. Ну, мне очень нравится там одна скромная марка, я не буду называть, не буду спойлерить», – поделилась Чеботина.

Знаменитость добавила, что сама очень любит дарить подарки. Девушка продумывает сюрприз вплоть до мелочей и с радостью наблюдает за реакцией, когда дарит презент.

«Неважно, сколько стоит подарок, главное, какие эмоции он вызывает. Мне хочется всегда вызывать только позитивные эмоции, ностальгии, или какие-то моменты жизненные, которые ты напоминаешь этим подарком. Мне кажется, что и в этом вся прелесть таких сюрпризов», – рассказала звезда.