«Люди всегда знают лучше»: Фомин ответил на обвинения в пластике

50-летний певец Митя Фомин заявил, что не делал пластику и не колол гормоны. Артист ответил на обвинения в пластике в соцсети.

В личном блоге Митя показал колкие сообщения от подписчиков. Россияне усомнились в том, что певец самостоятельно достиг спортивной формы, и уличили его приеме гормонов.

«Вот для чего мне нужны большие деньги, чтобы также выглядеть в 50. Пластика сделана однозначно. Какой гормон роста в 50?» — высказались фолловеры.

Митя с юмором отреагировал на слова подписчиков и опроверг слухи о пластике.

«Гормоны не колол, пластикой не баловался. Но люди в Сети всегда знают лучше», — написал артист.

Также Фомин показал кадры из кабинета косметолога. После отпуска он решил сделать аппаратную процедуру, которая напитывает кожу полезными элементами.

Ранее 50-летний певец Митя Фомин заявил, что заикался и подвергался травле в школе. Подробности читайте в этой новости.

Также сообщалось, что Валя Карнавал потратила на пластику около 3,5 млн рублей.