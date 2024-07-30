НАШ ШОУБИЗ
Опубликовано 30 июля 2024, 15:23
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Валя Карнавал потратила на пластику около 3,5 млн рублей

Хирург Агапов заявил, что Валя Карнавал потратила на две пластики 3,5 млн рублей.
Валя Карнавал потратила на пластику около 3,5 млн рублей

© Komsomolskaya Pravda/East News

Певица и звезда TikTok Валя Карнавал сделала две пластические операции и потратила около 3,5 млн рублей. Об этом сообщил хирург Денис Агапов.

Его комментарий приводит Telegram-канал «Звездач».

По мнению Агапова, Карнавал сделала подтяжку молочной железы и липомоделирование ягодиц. Операция по увеличению груди доходит до 2 млн, а липофилинг – до 1,5 млн.

«Одна из самых сложных процедур — это подтяжка молочной железы у пациентов, у которых она есть», - прокомментировал Агапов операцию Карнавал.

По словам специалиста, растянутую ткань железы удаляют и заменяют имплантом. Что касается второй операции, то, как полагает специалист, небольшое количество жира из живота Вали перенесли в виде липофилинга в ягодицы.

«Здесь с высокой вероятностью использовался гиалуроновый гель», - заключил хирург.

Ранее сообщалось, что певица Инстасамка навсегда удалила филлер из губ. Артистка призналась, что «наигралась» с увеличением губ, и обещала вернуться к натуральности.

Источник фото:Komsomolskaya Pravda/East News
Источник:Telegram-канал «Звездач»
Автор:Лилия Караева
Теги:
Валя Карнавал
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