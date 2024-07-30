Валя Карнавал потратила на пластику около 3,5 млн рублей

Певица и звезда TikTok Валя Карнавал сделала две пластические операции и потратила около 3,5 млн рублей. Об этом сообщил хирург Денис Агапов.

Его комментарий приводит Telegram-канал «Звездач».

По мнению Агапова, Карнавал сделала подтяжку молочной железы и липомоделирование ягодиц. Операция по увеличению груди доходит до 2 млн, а липофилинг – до 1,5 млн.

«Одна из самых сложных процедур — это подтяжка молочной железы у пациентов, у которых она есть», - прокомментировал Агапов операцию Карнавал.

По словам специалиста, растянутую ткань железы удаляют и заменяют имплантом. Что касается второй операции, то, как полагает специалист, небольшое количество жира из живота Вали перенесли в виде липофилинга в ягодицы.

«Здесь с высокой вероятностью использовался гиалуроновый гель», - заключил хирург.

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