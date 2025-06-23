«Такие процедуры не меняют черты лица»: в чем секрет молодости Тимура Родригеза

Хирург добавил, что если бы певец решился на пластическую операцию, логично было бы предположить коррекцию нависшего века — но это его индивидуальная особенность, которая остается с ним годами и, по-видимому, его самого не беспокоит. Впрочем, о блефаропластике можно подумать в будущем.