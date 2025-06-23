«Такие процедуры не меняют черты лица»: в чем секрет молодости Тимура Родригеза
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Певец и шоумен Тимур Родригез тщательно следит за своей внешностью и выбирает яркие образы. Поклонники интересуются, как мужчине удается так молодо выглядеть в 45 лет. Реконструктивно-пластический хирург, онколог Максим Усунгван в беседе с сайтом «Страсти» предположил, какие процедуры или даже пластические операции мог сделать артист.
«Если внимательно проследить за изменениями внешности Тимура Родригеза на протяжении последних лет, можно отметить, что они происходят вполне естественно и логично — в соответствии с возрастными изменениями. Я не вижу признаков хирургических вмешательств. У артиста постепенно появляются типичные возрастные изменения: гусиные лапки, мимические морщины на лбу, межбровная складка. Всё это укладывается в рамки возрастной нормы и выглядит органично»,
Максим Вячеславович Усунгван
Реконструктивно-пластический хирург, онколог
Специалист отметил, что при этом Тимур выглядит свежо, ухоженно. Можно предположить, что он прибегает к умеренным косметологическим процедурам — например, биоревитализации или уходовым методикам, направленным на поддержание тонуса кожи и увлажнение. Такие процедуры не меняют черты лица, но хорошо поддерживают общий тонус и внешний вид кожи.
«Скорее всего, у Тимура хорошая генетика: кожа плотная, овал лица держится. Плюс, он активно пропагандирует здоровый образ жизни — спорт, сбалансированное питание, режим. Это, безусловно, отражается на его внешности положительно»,
Максим Вячеславович Усунгван
Реконструктивно-пластический хирург, онколог
Хирург добавил, что если бы певец решился на пластическую операцию, логично было бы предположить коррекцию нависшего века — но это его индивидуальная особенность, которая остается с ним годами и, по-видимому, его самого не беспокоит. Впрочем, о блефаропластике можно подумать в будущем.
«С моей точки зрения, еще минимум пять лет Тимур вполне может не задумываться о пластике — он в отличной форме и, судя по всему, осознанно и аккуратно ухаживает за собой»,
Максим Вячеславович Усунгван
Реконструктивно-пластический хирург, онколог